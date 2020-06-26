У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, пережил сердечный приступ, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

По словам юриста, из-за плохого самочувствия Ефремов не стал просить следователей отпустить его на могилу к матери 25 июня - в годовщину ее смерти.

Как сообщил "Московскому комсомольцу" Пашаев, его подзащитному стало плохо с сердцем в ночь на 25 июня. Близкие хотели вызвать скорую помощь, но актер попросил этого не делать. Утром состояние Ефремова немного улучшилось,

Также Пашаев рассказал, что Ефремов находится в подавленном состоянии и очень переживает.

Напомним, ранее адвокат уже говорил, что Ефремов "места себе не находит" из-за ДТП, почти не ест, но не обращается за помощью к врачам. Также Пашаев рассказал о категоричном желании артиста сесть в СИЗО.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело, возбужденное сразу после ДТП, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Ефремов находится под домашним арестом.