Прокуратура отчитала министра культуры Прикамья за неполные справки о доходах, поданные его подчинёнными

Найдены нарушения антикоррупционного законодательства в министерстве культуры Пермского края, сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре.

Различными государственными гражданскими служащими министерства при представлении сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 г. скрыты сведения о доходах, полученных ими помимо основного места работы, и о банковских счетах.

Министр культуры края Вячеслав Торчинский получил представление об устранении нарушений. Оно находится на рассмотрении.