Трамп назвал Болтона сумасшедшим, который никогда не улыбается

Дональд Трамп прокомментировал выход книги мемуаров своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и неприятные комментарии, которые тот дает в адрес президента США.

В интервью Fox News Трамп назвал Болтона "сумасшедшим" и заявил, что "все, чего он хочет – это бомбить людей".

Телеканал показал отрывок передачи "Hannity", в которой Трамп скверно отзывается о Болтоне. "Он плохо делал свою работу. Он не был умным, он не был острым". Трампа в его советнике смущало буквально все: "Он единственный человек, который в течение года ни разу не улыбнулся. Я даже как-то спросил у него: "Джон, ты вообще когда-нибудь улыбаешься?". Это многое говорит нам о человеке".

Президент США также упомянул о маниакальном желании Болтона развязать войну с Россией или Китаем, о том, что решением любого конфликта или вопроса он видел военную операцию.

Стоит отметить, что Болтон в своих воспоминаниях о Трампе отзывается о президенте столь же нелестно, например, называет его "невежественным и непредсказуемым". Он даже сообщил, что боялся оставить Трампа наедине с российским президентом, опасаясь, что Путин обведет американского лидера вокруг пальца или Трамп сам ляпнет что-нибудь не то.