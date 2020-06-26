01 Октября 2020
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Политика За рубежом
Джон Болтон (2018) | Фото: thenational.ae

Трамп назвал Болтона сумасшедшим, который никогда не улыбается

Дональд Трамп прокомментировал выход книги мемуаров своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и неприятные комментарии, которые тот дает в адрес президента США.

В интервью Fox News Трамп назвал Болтона "сумасшедшим" и заявил, что "все, чего он хочет – это бомбить людей".

Телеканал показал отрывок передачи "Hannity", в которой Трамп скверно отзывается о Болтоне. "Он плохо делал свою работу. Он не был умным, он не был острым". Трампа в его советнике смущало буквально все: "Он единственный человек, который в течение года ни разу не улыбнулся. Я даже как-то спросил у него: "Джон, ты вообще когда-нибудь улыбаешься?". Это многое говорит нам о человеке".

Президент США также упомянул о маниакальном желании Болтона развязать войну с Россией или Китаем, о том, что решением любого конфликта или вопроса он видел военную операцию.  

Стоит отметить, что Болтон в своих воспоминаниях о Трампе отзывается о президенте столь же нелестно, например, называет его "невежественным и непредсказуемым". Он даже сообщил, что боялся оставить Трампа наедине с российским президентом, опасаясь, что Путин обведет американского лидера вокруг пальца или Трамп сам ляпнет что-нибудь не то.

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Трамп назвал Болтона сумасшедшим, который никогда не улыбается

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Теги: дональд трамп, джон болтон, мемуары, президент сша, воспоминания



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