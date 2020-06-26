В Миассе от коронавирусной пневмонии скончалась врач-педиатр

В Миассе от коронавирусной пневмонии скончалась участковый врач-педиатр городской детской больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Женщине было 52 года, из них 29 лет она посвятила медицине.

Первые симптомы болезни у врача появились 14 июня, она не вышла на работу. Уже 15 июня она вызвала скорую помощь, которая отвезла пациентку на КТ, где у нее была выявлена двусторонняя пневмония с подозрением на COVID-19. Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Коронавирус подтвердился.

Однако 21 июня ее состояние ухудшилось и ее перевели в реанимацию. С 24 июня подключили к ИВЛ. 25 июня врач скончалась.

В минздраве области выразили соболезнования семье и близким коллеги.