ВОЗ: В 11 странах Европы существует опасность возобновления эпидемии

В Европе зафиксировали впервые за последние месяцы рост числа случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных за одну неделю. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, 30 европейских стран за последние две недели выявили ускорение темпа прироста новых случаев. При этом в 11 из них из-за ускоренного распространения коронавируса существует опасность возобновления эпидемии.

Клюге подчеркнул, что если процесс не остановить, то вновь начавшаяся эпидемия может привести системы здравоохранения этих стран "на край пропасти", пишет Regnum.

Ранее в Имперском колледже Лондона пришли к выводу, что жесткий карантин, введенный в странах Европы из-за корнавируса, сохранил жизни более 3 млн человек.

В колледже смоделировали развитие ситуации без карантина в Австрии, Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии, Дании и Великобритании. Согласно расчетам, без карантина от коронавируса умерли бы 3,2 млн человек, в том числе в Италии и Франции - более 600 тысяч. В реальности в этих странах из-за коронавируса умерли 130 тысяч человек.

Также в колледже считают, что коронавирус вскоре начнет снова распространяться, так как страны ослабляют и снимают ограничения, в то время как заразились лишь около 4% их населения.