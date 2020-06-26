Оперштаб: Явка на дистанционное голосование по поправкам составила почти 49%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию 25 июня превысила 48,9% - проголосовали более 574 тыс. человек, это данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.

Напомним, по решению Центральной избирательной комиссии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) принимают участие Москва и Нижегородская область. Избиратели, записавшиеся на ДЭГ, могут проголосовать с 25 по 30 июня. 1 июля – в основной день голосования – те из граждан, кто записался на ДЭГ, но не проголосовал, смогут прийти на обычные участки.

Между тем, первый день голосования был ознаменован несколькими случаями двойного голосования – избиратели смогли проголосовать и дистанционно, и на участке. Эти случаи признали в Мосгоризбиркоме, голоса таких избирателей будут аннулированы.