В России отложили ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии

Министерство здравоохранения России отложит введение тестирования на алкоголь и наркотики в моче и крови при медицинском освидетельствовании водителей.

Как следует из проекта приказа министерства, тестирование переносится с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.

Как сообщалось, МВД и Минздрав разработали законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Согласно поправкам, в случае выявления у водителей противопоказаний к управлению автомобилем, они будут обязаны пройти внеочередные медицинские освидетельствования. Сделать это нужно будет в течение одного месяца. В случае обнаружения заболеваний, мешающих вождению, либо неявки на такое медицинское освидетельствование, информация об этом будет направлена в МВД. Это повлечет за собой аннулирование водительского удостоверения.