01 Октября 2020
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

В России инфляция ускоряется вторую неделю подряд

За неделю с 16 по 22 июня инфляция в России вновь ускорилась до 3,2% с 3,1% на середину июня и 3% на конец мая в годовом выражении, сообщает Росстат.

Частично ускорение связано с низкой базой, поскольку инфляция за весь июнь прошлого года оказалась нулевой. Как правило, для этого месяца нормальной считается инфляция в 0,2–0,4%.

По словам экономистов, разгон инфляции - временный фактор, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, Минэкономики РФ ожидало инфляцию в июне на уровне 3–3,2% в годовом выражении или 0,1–0,2% в месячном.

По данным министерства, этот показатель будет определяться ценовой политикой организаций в сфере торговли непродовольственными товарами и бытовых услуг, которые во многих регионах возобновили работу с 1 июня.

В Минэкономики отмечают, что темпы роста цен будут сдерживаться потребительским спросом, который в начале июня остается ниже, чем был до введения ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса.

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В России инфляция ускоряется вторую неделю подряд

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Теги: инфляция, цены



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