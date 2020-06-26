01 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
автобусы, транспорт, лиаз, общественный транспорт, сиденья, поручни (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Для Перми закупят 111 низкопольных автобусов

"Государственная транспортная лизинговая компания" и Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" профинансируют на паритетных началах приобретение 111 низкопольных автобусов производства ЛиАЗ для развития пассажирского транспорта в Перми.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, общий объем инвестиций в закупку составит около 1,5 млрд руб. 55 автобусов ЛиАЗ-529265 уже поставлены в Пермь, еще 56 автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на природном газе, доставят до середины июля.

На обновление автобусов и трамваев в городе за три года будет направлено около 1,5 млрд руб.

Напомним, в Челябинске в прошлом году поступили десятки низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе. Новые "МАЗы" и "ЛИАЗы" вышли на маршруты 64, 4, 81 и 34.

Салон каждого автобуса оборудован местами для маломобильных граждан, роутером с раздачей wi-fi и usb-портами, чтобы пассажиры во время поездки могли подзарядить мобильные телефоны. На покупку автобусов деньги были выделены из областного бюджета.

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Для Перми закупят 111 низкопольных автобусов

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Теги: Пермь, автобусы, транспорт



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