Для Перми закупят 111 низкопольных автобусов

"Государственная транспортная лизинговая компания" и Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" профинансируют на паритетных началах приобретение 111 низкопольных автобусов производства ЛиАЗ для развития пассажирского транспорта в Перми.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, общий объем инвестиций в закупку составит около 1,5 млрд руб. 55 автобусов ЛиАЗ-529265 уже поставлены в Пермь, еще 56 автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на природном газе, доставят до середины июля.

На обновление автобусов и трамваев в городе за три года будет направлено около 1,5 млрд руб.

Напомним, в Челябинске в прошлом году поступили десятки низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе. Новые "МАЗы" и "ЛИАЗы" вышли на маршруты 64, 4, 81 и 34.

Салон каждого автобуса оборудован местами для маломобильных граждан, роутером с раздачей wi-fi и usb-портами, чтобы пассажиры во время поездки могли подзарядить мобильные телефоны. На покупку автобусов деньги были выделены из областного бюджета.