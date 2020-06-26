01 Октября 2020
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Политика В России
бюллетень, голосование, конституция рф (2020) | Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Список не проголосовавших онлайн создадут к 1 июля

30 июня, когда закончится электронное голосование по поправкам в Конституцию, будет сформирован список тех избирателей, кто записался на онлайн-голосование, однако не сделал свой выбор.

Как сообщил руководитель штаба по наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух, те, кто не проголосовал онлайн, смогут прийти на участок 1 июля. Список необходим, чтобы избежать двойного голосования, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, правоохранительные органы начали расследование повторного голосования по поправкам Конституции в Москве. Напомним, тележурналист Павел Лобков сообщил общественности о том, что смог проголосовать дважды: на избирательном участке и онлайн.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в настоящее время в ОМВД России по Тверскому району возбуждено дело об административном правонарушении. В случае, если вина журналиста будет доказана, ему вменят административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ.

Помимо проверки достоверности опубликованной журналистом информации, будет дана правовая оценка действиям сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетени лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом.

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Список не проголосовавших онлайн создадут к 1 июля

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Теги: голосование, поправки, конституция



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