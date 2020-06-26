01 Октября 2020
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Общество В России
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

От коронавируса в России вылечились более 60% заболевших

В России общее число выздоровевших после коронавирусной инфекции составило 61% от количества заболевших.

Случаи заболевания зарегистрировали более чем в 200 странах. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных по всему миру достигло около 9 млн, сообщает "РЕН ТВ".

Напомним, за последние сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6342 человека.

Как сообщалось, завод "Биохимик" в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата "Арепливир" ("Фавипиравир") для лечения коронавируса.

Как сообщил директор компании Дмитрий Земсков, такого объема производства достаточно, чтобы обеспечить страну лекарством. По его словам, поступают запросы по экспорту, однако предприятие, прежде всего, будет обеспечивать препаратом внутренний российский рынок.

 

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От коронавируса в России вылечились более 60% заболевших

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Теги: коронавирус, пневмония



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