Российский производитель препарата от COVID-19 готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц

Завод "Биохимик" в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата "Арепливир" ("Фавипиравир") для лечения коронавируса.

Как сообщил директор компании Дмитрий Земсков, такого объема производства достаточно, чтобы обеспечить страну лекарством. По его словам, поступают запросы по экспорту, однако предприятие, прежде всего, будет обеспечивать препаратом внутренний российский рынок.

Земсков отметил, в ходе клинических исследований показал эффективность при лечении в 90% случаев, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в российские больницы в начале июня была поставлена первая партия препарата против коронавируса "Авифавир". Лекарство получили клиники и фарморганизации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга.

Всего в июне планируется поставить в больницы страны 60 тыс. курсов препарата, в случае необходимости производитель – компания "ХимФар" – собирается произвести до 2 млн курсов за год, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, который профинансировал проект.

"Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. "Авифавир" также стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Препарат доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса. Министерство здравоохранения РФ 3 июня включило "Авифавир" в 7-ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.