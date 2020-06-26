Теплоход с выпускниками столкнулся с причалом в Москве

Прогулочный теплоход, который перевозил школьных выпускников и родителей, столкнулся с причалом в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, инцидент произошел 25 июня в 20:50 в районе Учинского моста. Прогулочный теплоход "Лагуна", в котором находилось 46 выпускников и 10 взрослых, при развороте коснулся причальной стенки столицы. Пострадавших нет.

По данному факту начата доследственная проверка.