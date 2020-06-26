В Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Расширение программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на займы, которые будут выданы до 1 ноября.

Как сообщил заместитель финансов РФ Алексей Моисеев, теперь льготная ставка будет действовать на жилье стоимостью до 6 млн руб. в регионах, а в крупных городах— до 12 млн руб. Ранее этот порог был ограничен суммами в 3 млн руб. и 8 млн руб. соответственно, пишет "Коммерсант".

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что банки уже выдали более 40 тыс. кредитов по "путинской" ипотеке под 6,5% примерно на 100 млрд руб. Министр считает, что это помогло оживить стройку по всей стране, кроме того, это позволит перевыполнить план по ипотеке в стране в этом году. В проектирование и строительство запущено около 1 млн кв. метров жилья. А до конца года около 40 тыс. обманутых дольщиков получат гарантию получения жилья.