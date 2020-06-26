Собянин: Москва не готова к открытию туризма

Туристическая отрасль в Москве полностью восстановлена не будет, несмотря на то, что с 1 июля по всей России открывается туристический сезон.

Как сообщил мэр Сергей Собянин, ограничения касаются набора организованных туристических групп. Вопрос о снятии запрета на массовые мероприятия, в том числе городских фестивалей, будет рассмотрен в июле, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, с 16 июня общепиту Москвы разрешено открыть летние веранды. Кроме того, возобновили работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства.

Также начали работать музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.