01 Октября 2020
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Экономика За рубежом
Телеграм Telegram (2015) | Фото:

Telegram обязали вернуть инвесторам $1,2 млрд

Telegram и Комиссия по ценным бумагам и биржам США заключили мировое соглашение, в рамках которого суд обязал мессенджер вернуть инвесторам $1,22 млрд и выплатить штраф в размере $18,5 млн.

Согласно решению суда, ответчики, в числе которых Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., также обязаны будут в течение трех лет за 45 дней уведомлять об участии в выпуске цифровых валют.

Как сообщил создатель Telegram Павел Дуров, инвесторам уже выплачено более $1,2 млрд "как напрямую, так и в виде займов", пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, основатель Telegram Павел Дуров выпустил обращение в связи с блокчейн-платформой TON, сообщив о прекращении работы над проектом.

По его словам, TON должен был стать блокчейн-платформой нового поколения с собственной криптовалютой Gram, которая должна была работать по принципу децентрализации обработки транзакций.

Причиной уступок Дуров назвал давление со стороны американских чиновников - комиссия США по ценным бумагам и биржам сочла валюту Gram, обещанную инвесторам, ценными бумагами, что означало необходимую регистрацию, а этого не было сделано.

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Telegram обязали вернуть инвесторам $1,2 млрд

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Теги: Telegram, Дуров



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Ранее 13.05.2020 02:18 Мск Дуров отказался от блокчейн-платформы TON
Ранее 17.01.2020 08:04 Мск Американские власти выяснили, что команда Telegram считает токены Gram ценными бумагами

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