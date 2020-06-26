Вдова Сергея Хрущева опровергла информацию о его смерти от огнестрельного ранения

Вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко не подтвердила информацию о том, что причиной его смерти стало огнестрельное ранение в голову.

"Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года",— сказала Голенко, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, в городе Кранстон (штат Род Айленд, США) скончался 84-летний сын Никиты Хрущева Сергей.

Сергей Хрущев жил и переехал в США с начала 90-х. В местном университете он читал лекции по истории холодной войны, имел вид на жительство в Штатах.

Сын советского лидера в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет. К 1963 году он стал доктором технических наук, профессором, героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии.

Уже после того, как Никита Хрущев покинул пост первого секретаря ЦК КПСС, Сергей Хрущев был заместителем директора Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО "Электронмаш".