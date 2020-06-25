01 Октября 2020
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Политика Северо-Западный ФО Вологодская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Олег Кувшинников рассказал журналистам - почему проголосовал "за" поправки в Конституцию РФ

Одним из первых на Вологодчине проголосовал по вопросу одобрения поправок в Конституцию губернатор региона Олег Кувшинников. Жители Вологодской области, как и все граждане страны могут голосовать, начиная с 25 июня. Для голосования на участке рядом с местом работы Олег Кувшинников воспользовался услугой «Мобильный избиратель», доступной на сайте Госуслуг.

Губернатор Олег Кувшинников голосовал на участке, расположенном в Вологодском институте развития образования в городе Вологда, передает корреспондент Накануне.RU. Губернатор поинтересовался, соблюдены ли все необходимые меры обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности вологжан и членов УИК. Участки избирательные обеспечивают температурный контроль на входе, масочный режим, социальное дистанцирование, санитайзеры, одноразовые ручки, регулярные проветривания и влажная уборка помещений - все это обязательно соблюдается.

Глава региона рассказал местным журналистам, что проголосовал «за» поправки. Олег Кувшинников рассказал: " Я сам начинал работать вальцовщиком на металлургическом предприятии и знаю, насколько сложна и ответственна работа простого человека, который трудится на комбинате, в сельском хозяйстве или лесопромышленном комплексе. Сегодня «люди труда» это – и учителя, врачи, инженеры, пожарные, программисты. Список можно продолжать бесконечно. Очень важно, чтобы их труд был достойно оценен, и человек труда пользовался уважением в обществе. Именно поэтому, в том числе, сегодня я проголосовал за поправки в Конституцию. Считаю, что они изменят нашу страну, укрепив ее статус, государственность и социальную направленность".

Олег Кувшинников, голосование, конституция рф(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, всего на территории региона сформировано 975 участковых избирательных комиссий. Голосование организовано на постоянных и временных участках: предприятиях непрерывного цикла, на придомовых территориях, в парках и скверах. В помещениях избирательных участков голосование организовано в период с 08.00 до 20.00. Графики работы участков на придомовых территориях размещены на сайтах Территориальных избирательных комиссий, а также в объявлениях на подъездах.

Также можно по традиции проголосовать на дому по месту жительства, если человек не может явиться на свой участок по уважительным причинам, однако, перечень возможных причин расширен. В сельских населенных пунктах, где отсутствует УИК, организованы специальные выезды участковых избирательных комиссий.

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Олег Кувшинников рассказал журналистам - почему проголосовал "за" поправки в Конституцию РФ

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Теги: голосование, конституция, олег кувшинников, избирательные участки, меры безопасности



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