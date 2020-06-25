01 Октября 2020
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встреча по реконструкции парка 22 партсъезда (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцы, борющиеся за парк 22 партсъезда, "взяли в окружение" райадминистрацию

В уральской столице продолжаются протесты жителей, несогласных с проектом реконструкции парка имени 22 партсъезда. Часть жителей близлежащих домов не устраивает присутствие в проекте площадки для йогов, амфитеатра, сада камней и ряд других решений. Десятки протестующих собрались сегодня возле входа в парк. Затем же люди двинулись к администрации Верх-Исетского района, где проходило заседание рабочей группы, устроив у входа стояние и обсуждение. Примечательно, что одним из решений рабочей группы стало то, что активисты войдут в согласительную комиссию. Однако люди продолжали требовать беседы прямо на улице. Корреспондент Накануне.RU поприсутствовал на стихийной акции.

Сегодня в стенах районной администрации состоялось заседание рабочей группы по парку 22 партсъезда. На мероприятии присутствовали, в том числе, экс-депутат екатеринбургской гордумы Виктор Семин, нынешние депутаты Андрей Пирожков и Константин Киселев, которые выступают "застрельщиками" протеста. Именно их выхода из здания властного органа Верх-Исетского района и ждали активисты.

Перед этим же один из лидеров паркового протеста - еще один экс-депутат ЕГД Эдуард Мансуров выступил перед людьми, призвав людей поаплодировать чиновникам за создание рабочей группы, что они и сделали.

Кстати, у здания районки полиции было немного - лишь три человека. При этом они сотрудники вели себя цивилизованно.

Эдуард Мансуров(2020)|Фото: Накануне.RU

Наконец, первым вышел Виктор Семин. "Обсуждение состоялось. В согласительную комиссию войдем как инициативная группа. При этом на встрече мне сказали, что парк - это не ваша территория, а общественная", - рассказал бывший политик.

На встрече, как стало известно, депутаты и чиновники долго не могло прийти к решению насчет амфитеатра в проекте парка. Люди хотят, чтобы его площадь и число ступенек стало меньше. Отметим, что ранее после общения с горожанами мэрия уже согласилась перенести площадку для занятий йогой и сад камней в другие места по сравнению с первоначально предложенным проектом, а от размещения в парке летнего кинотеатра и вовсе решено было отказаться. Однако пока этого оказывается недостаточно.

"Местными жителями еще 15 июня были озвучены конкретные вопросы, предложения и требования. Туда включается и число зеленых территорий, чтобы оно не сокращалось после проведения реконструкции. Туда же входит отсутствие освещения, которое устанавливается сейчас таким образом, что рушится корневая система деревьев. В эти предложения входит упразднение площадки йоги, амфитеатра и кинотеатра. Все это есть рядом с Дворцом молодежи", - рассказал депутат екатеринбургской думы Андрей Пирожков.

встреча по реконструкции парка 22 партсъезда(2020)|Фото: Накануне.RU

Вышедшая после заседания глава комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова не стала говорить с активистами, зато к жителям вышел член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко. Он долго отвечал на все вопросы жителей и пытался разъяснить те или иные решения в проекте. Однако пришедшие не особо хотели выслушать участника заседания рабочей группы и все время пытались перебить.

"В 2018 году было определено 12 территорий, которые будут участвовать в благоустройстве, - объяснял собравшимся Гавриленко. - Было рейтинговое голосование, и есть протоколы этих голосований... Малые формы - это проект, который обсуждается и есть в открытом доступе. По предложению инициативной группы рассматривается вариант переноса этих элементов. То есть идет диалог. Никто не говорит, что ничего не будет меняться... Сегодня комитет благоустройства и архитекторы, которые видели проект, обещали, что ни одно дерево, кроме 14 аварийных, не срубят. Все, что заложено в проекте, остается, как было", - отметил он.

По его словам, часть вопросов сегодня была обсуждена рабочей группой, по части вопросов было принято решение уступить общественности или перенести рассмотрение.

В ходе диалога Эдуард Мансуров спросил, готовы ли чиновники остановить работы, пока не будет все решено и обсуждено? Утвердительного ответа не прозвучало. "Нам нужен диалог с теми, кто принимает решения, а не с Общественной палатой. Что нужно для этого?" - сказал он.

Отметим, ранее мэр Александр Высокинский уже говорил, что в ситуации с парком уже заигрались в демократию. "Вы понимаете, проект уже на стадии реализации, а сезон идет до сентября. А в октябре уже пойдет снег, а мы не успеем освоить бюджет. Все в демократию с вами играем, а нужно двигаться", - считает мэр.

Следующее заседание рабочей группы состоится через 10 дней. Накануне.RU будет следить за событиями.

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Екатеринбуржцы, борющиеся за парк 22 партсъезда, "взяли в окружение" райадминистрацию

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Теги: парк 22 партсъезда, Екатеринбург, сквер, конфликт, Андрей Пирожков, Эдуард Мансуров



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