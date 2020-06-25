Михаил Мишустин снял ограничения на въезд иностранных специалистов на территорию РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о разрешении однократного въезда в Россию высококвалифицированных иностранных специалистов. При этом последние должны иметь разрешение на работу в стране.

Как сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства РФ, въезд на территорию России будет разрешен только на основании особого списка, который будет составлен сотрудниками ФСБ и МВД на основе данных федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста.

Иностранный специалист должен будет иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ/оказание услуг. Также обязательным является указание пункта пропуска, через который специалист намерен попасть в страну и даты прибытия.

Напомним, что по причине эпидемиологической обстановки в стране и мире, в середине марта Михаил Мишустин ограничил въезд иностранных специалистов на территорию страны. Позже, 29 апреля ограничения были продлены на неопределенный срок. 8 июня премьер-министр частично снял ограничения и разрешил специалистам приезжать в Россию для прохождения лечения в медучреждения страны или для ухода за больными близкими родственниками.

