01 Октября 2020
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Общество В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: Накануне.RU

Михаил Мишустин снял ограничения на въезд иностранных специалистов на территорию РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о разрешении однократного въезда в Россию высококвалифицированных иностранных специалистов. При этом последние должны иметь разрешение на работу в стране.

Как сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства РФ, въезд на территорию России будет разрешен только на основании особого списка, который будет составлен сотрудниками ФСБ и МВД на основе данных федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста.

Иностранный специалист должен будет иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ/оказание услуг. Также обязательным является указание пункта пропуска, через который специалист намерен попасть в страну и даты прибытия.

Напомним, что по причине эпидемиологической обстановки в стране и мире, в середине марта Михаил Мишустин ограничил въезд иностранных специалистов на территорию страны. Позже, 29 апреля ограничения были продлены на неопределенный срок. 8 июня премьер-министр частично снял ограничения и разрешил специалистам приезжать в Россию для прохождения лечения в медучреждения страны или для ухода за больными близкими родственниками.
 

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Михаил Мишустин снял ограничения на въезд иностранных специалистов на территорию РФ

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Теги: Михаил Мишустин, ограничения, въезд, иностранные специалисты



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