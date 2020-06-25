30 Сентября 2020
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Политика В России
бюллетень, голосование, конституция рф (2020) | Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Сотрудники полиции начали проверку дела о повторном голосовании журналиста Лобкова

Правоохранительные органы начали расследование повторного голосования по поправкам Конституции в Москве. Напомним, тележурналист Павел Лобков сообщил общественности о том, что смог проголосовать дважды: на избирательном участке и онлайн.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в настоящее время в ОМВД России по Тверскому району возбуждено дело об административном правонарушении. В случае, если вина журналиста будет доказана, ему вменят административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ.

Помимо проверки достоверности опубликованной журналистом информации, будет дана правовая оценка действиям сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетени лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом.

"Проводится дополнительная проверка в отношении участников голосования. Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве. В случае подтверждения предположений деяние может быть квалифицировано по следующим статьям УК РФ: : статья 142.2. УК РФ (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме), Статья 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), Статья 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщает пресс-служба.

Между тем заместитель председателя ЦИК Николай Булаев допустил возможность двойного голосования только при условии невыполнения своих должностных обязанностей на избирательном участке.

"Процедуру вы знаете – те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков голосующих на своем избирательном участке. Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова", - заявил Николай Булаев.

Он также заверил, что городская избирательная комиссия Москвы найдет того, по чьей вине и произошел данный инцидент, после чего будет принято соответствующее решение.

Как передаёт Infox, юрист Илья Ремесло заподозрил Лобкова в незаконном получении бюллетеня и, следовательно, в нарушении ст. 5.22 КоАП РФ.

Напомним, за первый день проведения голосования по поправкам в Конституцию,ОП РФ было выявлено 34 нарушения, в том числе и в республике Бурятия, Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

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Сотрудники полиции начали проверку дела о повторном голосовании журналиста Лобкова

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Теги: голосование, Конституция, поправки, нарушение



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