30 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

МВД выплатит жительнице Свердловской области 100 тысяч рублей за смерть ее брата от рук полицейских

Российская Федерация в лице Министерства внутренних дел РФ выплатит жительнице Свердловской области 100 тыс. руб. моральной компенсации за смерть ее брата Станислава Головко, сообщает Интерфакс-Урал. После избиения в отделе полиции Нижнего Тагила сотрудниками внутренних дел в 2017 г., мужчина был перевезен в больницу, где позже и скончался.

Соответствующее решение 25 июня 2020 г. вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Отметим, что сама сестра скончавшегося тагильчанина требовала 3,5 млн руб.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2017 г.. С подозрением в краже Головко был доставлен в отдел полиции N17 в Нижнем Тагиле. 30 сентября из-за ухудшения самочувствия его увезли в больницу, где спустя три дня он скончался от травм. В декабре 2018 г. три полицейских были признаны виновными по ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий), но оправданы по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Так, один участник избиения получил три с половиной года колонии общего режима, второй - три года четыре месяца, третий - три года два месяца. В сентябре 2019 г. решением нижнетагильского суда бывших полицейских освободили условно-досрочно.

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МВД выплатит жительнице Свердловской области 100 тысяч рублей за смерть ее брата от рук полицейских

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Теги: полицейские, МВД, моральная компенсация, избиение



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