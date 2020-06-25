30 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
электричка, скоростной поезд &quot;Ласточка&quot;, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале детям погибших участников Великой Отечественной компенсируют расходы за проезд к местам захоронения родственников

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в областной закон о дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона в областной парламент внесла депутат Ольга Мухометьярова. На заседании она рассказала, что в действующем законе предусмотрено возмещение детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц расходов за проезд к местам гибели (захоронения) их родственников один раз в три года. При этом в законе был конкретизирован типа вагона поезда, что ограничивало возможность приобретения билетов в вагонах повышенной комфортности. Также было установлено процентное ограничение суммы возмещения на воздушный, водный и междугородний автомобильный транспорт, что значительно занижало сумму компенсации за транспортные расходы.

"В предложенном проекте закона предусмотрено право детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц на возмещение расходов на оплату проезда один раз в три года железнодорожным, водным, воздушным и междугородним автомобильным транспортом без ограничения в размере 100%, но не более 25 тыс. руб.", - сообщила депутат.

Ольга Мухометьярова(2017)|Фото: Накануне.RU

Также законопроект наделяет органы местного самоуправления государственными полномочиями по возмещению таких расходов.

На заседании проект закона был принят в первом и третьем чтениях.

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На Южном Урале детям погибших участников Великой Отечественной компенсируют расходы за проезд к местам захоронения родственников

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Теги: меры поддержки, Ольга Мухометьярова, ЗСО,



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