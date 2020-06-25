30 Сентября 2020
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75 лет Победы В России
миронов сергей михайлович председатель совета федерации рф (2007) | Фото: phototyumen.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" предложил сделать 24 июня ежегодным днем проведения парада Победы

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил 24 июня в качестве традиционного дня проведения парада Победы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24". При этом 9 мая ежегодно будет проходить всероссийская акция "Бессмертный полк".

"Вчера, находясь на трибуне, я подумал, наверное, имеет смысл 24 июня сделать памятным днем в календаре - не выходным, не праздничным, а именно памятным днем, потому что действительно очень важное событие было 24 июня 1945 года", - сказал Миронов.

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Лидер партии "Справедливая Россия" предложил сделать 24 июня ежегодным днем проведения парада Победы

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Теги: парад Победы, Справедливая Россия, Сергей Миронов



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