Лидер партии "Справедливая Россия" предложил сделать 24 июня ежегодным днем проведения парада Победы

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил 24 июня в качестве традиционного дня проведения парада Победы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24". При этом 9 мая ежегодно будет проходить всероссийская акция "Бессмертный полк".

"Вчера, находясь на трибуне, я подумал, наверное, имеет смысл 24 июня сделать памятным днем в календаре - не выходным, не праздничным, а именно памятным днем, потому что действительно очень важное событие было 24 июня 1945 года", - сказал Миронов.