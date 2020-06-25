РКК "Энергия" подписала контракт на первый в мире туристический выход в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" заключила контракт с американской компанией Space Adventures Inc. на осуществление краткосрочной экспедиции двух туристов на борту "Союз МС" на Российский сегмент Международной космической станции (МКС).

Как сообщает пресс-служба РКК "Энергия", во время экспедиции в 2023 г. один из участников туристического космического полета из Российского сегмента МКС выйдет в открытый космос. В обязательном порядке его будет сопровождать профессиональный российский космонавт.

Это не первый контракт между РКК "Энергия" и Space Adventures Inc.. В период с 2001 г. по 2009 г. было выполнено восемь краткосрочных коммерческих полетов. На Российский сегмент МКС на кораблях "Союз" полет осуществили: Деннис Тито (США, 2001), Марк Шаттлворт (Великобритания, 2002), Грег Олсен (США, 2006), Анюше Ансари (США, 2006), Ричард Гэрриотт (США, 2008), Чарльз Симони (США, 2007, 2009) и Ги Лалиберте (Канада, 2009).