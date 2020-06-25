В Челябинской области размер помощи по социальному контракту увеличен до 80 тысяч рублей

На заседании заксобрания Челябинской области депутаты приняли закон о государственной социальной помощи в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект представила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина (на фото превью). Она рассказала, что проект закона был подготовлен в рамках реализации антикризисных мероприятий, а также в рамках общей концепции развития и внедрения практики оказания государственной помощи на основании социального контракта.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность оказания государственной социальной помощи как на основании социального контракта, так и без его заключения. Также увеличена максимальная сумма социального контракта с 30 до 80 тыс. руб., установлен срок оказания государственной социальной помощи в рамках соцконтракта и возможность ее продления, определены полномочия правительства региона и минсоца.

"На данный законопроект получено положительное заключение министерства финансов региона, так как потребуется выделение дополнительно 77 млн руб. из регионального бюджета. Также принятие законопроекта является основным условиям для получения в 2021 году субсидий из федерального бюджета на развития данной практики", - уточнила министр.

"Эта мера поддержки востребована среди южноуральцев. За шесть лет было заключено 406 социальных контрактов с малоимущими семьями и 83 контракта с одиноко проживающими гражданами", – рассказал председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев.