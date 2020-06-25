30 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
клавиатура, компьютер, дистанционное обучение, удаленная работа (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Челябинские депутаты поддержали законопроект о дистанционной работе

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали проект федерального закона о дистанционной работе, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки в Трудовой кодекс РФ регулируют дистанционную и удаленную работу.

"Законопроект направлен на усовершенствование норм, регулирующих вопросы организации дистанционного труда и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Период пандемии особо выявил правовую неурегулированность этих вопросов в Трудовом кодексе", - рассказала заместитель председателя ЗСО Марина Поддубная.

Проектом закона определяются три вида дистанционного труда: постоянный, когда человек с самого начала заключает трудовой договор о дистанционной работе, временный перевод на удаленную работу и комбинированный режим, когда работник и работодатель договаривается, что часть времени работник работает у работодателя, часть времени удаленно.

В проекте закона детально прописываются вопросы сохранения заработной платы при временном переводе на удаленную работу при сохранении объема работы, взаимодействие работника с работодателем, и право на отдых и на личное время.

В Челябинской области для рассмотрения законопроекта создана рабочая группа. Будет организовано общественное обсуждение поправок. Все предложение необходимо собрать до 10 июля, а уже в 20-х числах июля законопроект будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме.

Компьютер(2020)|Фото: mos.ru/Евгений Самарин

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Челябинские депутаты поддержали законопроект о дистанционной работе

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Теги: дистанционная работа, закон, поправки, ТК, ЗСО,



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