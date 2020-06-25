Южноуральские депутаты утвердили поправки в выборное законодательство

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании приняли поправки в выборное законодательство. Изменения внесены в семь законов, в том числе о выборах депутатов ЗСО, губернатора и муниципальных выборах, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроектом устанавливается запрет на право быть избранными гражданам РФ, осужденным к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ, и имеющим на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость. К таким преступления относятся убийство двух и более лиц в состоянии аффекта, фальсификация избирательных документов, публичные призывы к террористической деятельности и другие.

Избирателям предоставляется возможность подать заявление о голосовании вне помещения для голосования с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Вводится дополнительное основание для признания подписей избирателей и участников референдума недействительными - если в подписном листе фамилия, имя, отчество указаны несобственноручно.

Основанием для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, отказа в назначении референдума теперь также будет являться наличие 5% подписей, собранных в местах, где сбор подписей запрещен, и недостоверных и недействительных подписей, а не 10% и более, как было ранее.

Вносится дополнение в связи с возможностью образования нового вида муниципального образования – муниципального округа. В законе о муниципальных выборах изменяется срок (с шести месяцев до одного года), в течение которого должны быть проведены выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования.