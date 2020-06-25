В Челябинской области приняли закон об уполномоченном по правам человека

Депутаты Законодательного собрания на заседании приняли в третьем чтении проект нового закона "Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области", передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель комитета ЗСО по законодательству Анатолий Брагин напомнил, что законопроект был принят в первом чтении 28 мая.

"За истекший период поправок к нему не поступило. Законопроект соответствует законодательству Российской Федерации и Челябинской области, прошел правовую антикоррупционную и лингвистическую экспертизу", - рассказал он.

Новый закон устанавливает порядок назначения омбудсмена и порядок досрочного прекращения его полномочий, а также впервые регулирует основы правового статуса общественных помощников и руководителей общественных приемных омбудсмена.

Согласно законопроекту, уполномоченный по правам человека назначается на должность сроком на пять лет и может занимать должность не более двух сроков подряд.

"Омбудсмен вправе иметь неограниченное число помощников, осуществляющих деятельность на общественных началах. Общественным помощником может стать гражданин Российской Федерации не моложе 25 лет, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина", - отметил Анатолий Брагин.