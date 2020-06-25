Десятки екатеринбуржцев у парка 22 съезда решили пожаловаться президенту

В Екатеринбурге в эти минуты проходит очередная встреча жителей, несогласных с проектом реконструкции парка имени 22 партсъезда. Возле Дворца молодежи рядом со входом в парк собрались десятки людей. На встрече присутствует экс-депутат гордумы Эдуард Мансуров.

Как передает корреспондент Накануне.RU, люди собираются собрать подписи и передать их президенту России через электронную приемную. В толпе кто-то даже предложил собраться и остановить работы рабочих, впрочем, такие высказывания не поддерживают. При этом многие говорят, что сложившаяся ситуация обнажила паралич власти.

"Это паралич власти. Власть не слышит людей. Все парки у нас камень преткновения. Город задыхается без парков", - сказала одна из присутствующих.

Между тем, в данный момент проходит очередное заседание рабочей группы по обсуждению проекта парка с участием чиновников.

Напомним, что ранее после общения с горожанами мэрия уже согласилась перенести площадку для занятий йогой и сад камней в другие места по сравнению с первоначально предложенным проектом, а от размещения в парке летнего кинотеатра и вовсе решено было отказаться. 17 июля было принято решение о создании инициативной группы общественных контролеров реконструкции.