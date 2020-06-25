В Челябинской области для СМИ снизили налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения

В Челябинской области СМИ включили в перечень видов деятельности, которые признаны пострадавшими в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Теперь они смогут воспользоваться мерами поддержки в части понижения ставок по упрощенной системе налогообложения. Соответствующий законопроект принят сегодня на заседании Законодательного собрания региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Данный законопроект разработан в рамках исполнения четвертого транша экстраординарных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики, для недопущения ее ухудшения в следствии распространения новой коронавирусной инфекции", - рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Законопроектом предусмотрено снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения до 5 и до 1 % по семи видам деятельности - печатание газет, издание книг, издание газет, издание журналов и периодических изданий, деятельность в области телевизионного и радиовещания, деятельность сетевых изданий, деятельность информационных агентств, а также для организаций, включенных в реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов.

Воспользоваться мерой поддержки смогут 388 НКО и более 380 СМИ.

"Безусловно, принятие данного законопроекта повлечет за собой выпадающие доходы консолидированного бюджета. По итогам 2020 года они могут превысить 40 млн руб.", - подчеркнула Наталья Лугачева.