30 Сентября 2020
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УИК-багажник во Владивостоке на голосовании по поправкам в Конституцию. (2020) | Фото: facebook.com/KirirllBatanov|Кирилл Батанов

УИК по вызову: власти Приморья объяснили голосование в багажнике автомобиля

В правительстве Приморского края объяснили появление УИК-автомобиля в одном из дворов Владивостока. Ранее в сети появилось видео, в котором голосование по поправкам в Конституцию ведется в прямом смысле слова с колес – члены комиссии открыли багажник машины-хетчбэк, наклеили на крышу листочек с надписью "УИК" и принимали желающих проголосовать.
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"Во Владивостоке некоторые жители многоквартирного дома по улице Кутузова объединились и заказали избирательную комиссию к себе на дом. По словам председателя ТИК Советского района Владивостока Евгения Толмакова, со всеми жителями этого дома, кто направил заявление на голосование на дому, заранее связались члены УИКа. Договорились, что людям будет проще проголосовать во дворе дома. Таких оказалось более 15 человек. Все по очереди вышли во двор и проголосовали", - объясняется в Instagram-аккаунте краевого правительства.

В правительстве подчеркнули, что это не избирательный участок, а выездное голосование.

УИК-багажник во Владивостоке на голосовании по поправкам в Конституцию. |Фото: facebook.com/KirirllBatanov|Кирилл Батанов

Фото: facebook.com/KirirllBatanov|Кирилл Батанов

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УИК по вызову: власти Приморья объяснили голосование в багажнике автомобиля

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Теги: голосование по поправкам в конституцию, уик, выездное голосование



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