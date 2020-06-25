"Центр нашего внимания – человек". Алексей Текслер выступил с обращением к депутатам ЗСО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к Законодательному собранию региона. В своем послании он рассказал о текущих итогах работы областного правительства и задачах на предстоящий период, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращение из-за пандемии коронавируса проходило в режиме видеоконференцсязи. В начале своего выступления глава региона подчеркнул, что Южный Урал экзамен пандемией выдержал. В регионе в кратчайшие сроки были развернуты порядка 3 тысяч коек, медучреждения обеспечены оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, лекарствами и средствами индивидуальной защиты, запущены новые мощности по выпуску одноразовых масок.

"Всем оказывается необходимая медицинская помощь, при этом более половины из развернутых коек остается свободной. Как отметил на днях президент РФ, нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но уже сейчас можно утверждать, что и страна, и наша область экзамен пандемией выдержали", - отметил он.

В регионе были приняты меры для поддержки граждан и экономики. В частности, доплаты к пособию по безработице, выплаты в размере пяти тысяч рублей многодетным семьям и семьям, где мамы самостоятельно воспитывают детей, региональные доплаты медицинским и социальным работникам. Для бизнеса в наиболее пострадавших отраслях были снижены до минимума налоговые ставки и предусмотрены отсрочки по их уплате, а также льготные займы.

В настоящий момент перед областью стоит задача по возвращению к нормальной жизни и возобновлению полноценной работы экономики при строгом соблюдении санитарных требований.

Алексей Текслер в очередной раз подчеркнул, что приоритетом развития региона остается человек, и обозначил задачи в развитии основных сфер жизни. Так, уже в этом году региональные расходы на здравоохранение были увеличены почти на 4 млрд руб. Еще 2,8 млрд руб. поступили из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом.

"Продолжая борьбу с ковидом, мы должны наращивать возможности оказания медицинской помощи по всем направлениям. Да, надо признать честно, у нас в регионе остаются проблемы. К сожалению, многие годы отрасль здравоохранения недофинансировалась. И нужно эти долги возвращать", - отметил губернатор.

В регионе продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов, возрождена санитарная авиация и идет строительство новых вертолетных площадок при медучреждениях для экстренной доставки пациентов, обновляется автопарк скорой и неотложной помощи. Начнется проектирование больничных комплексов в Нязепетровске и Златоусте, расширение детской больницы и нового многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске, областной детской хирургической больницы в Челябинске. Принято решение о строительстве новой современной областной инфекционной больницы. В рамках национального проекта "Цифровая экономика" все объекты социальной инфраструктуры, в том числе ФАПы и больницы, подключаются к широкополосному доступу в Интернет.

Особое внимание будет уделено кадровому обеспечению медицины. Увеличены выплаты для удаленных территорий по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Формируется служебный жилфонд на местах, принят закон о поддержке медработников в приобретении ими жилья при переезде на работу в сельскую местность. Показателем достигнутых результатов станет рост продолжительности жизни в регионе. К 2024 года он должен вырасти до 77,5 лет.

В системе образования продолжается строительство и капитальный ремонт школ и детских садов. В области уже закрыт вопрос по местам для детей от трех до семи лет, а в ближайшие годы регион избавится от дефицита мест для детей от полутора до трех лет.

Глава региона поставил задачу обеспечить всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием, уделив особое внимание состоянию пищеблоков и качеству продуктов. Президент поручил выполнить эту задачу до 1 сентября 2023 года, но Южный Урал, по словам Алексея Текслера, решит этот вопрос к 1 сентября текущего года.

В Челябинской области продолжится строительство спортивных учреждений. В прошлом году было завершено строительство девяти стадионов, а уже в этом году - зала самбо в Увельском районе и бассейна в Варне. Решается проблема спортивных долгостроев. Так, открыт крытый каток в Кыштыме, который начали строить еще в 2010 году. Будет завершено строительство ФОКов в Нязепетровске и Кусе.

"Уже начали проектирование и строительство 60 объектов по всей территории региона. Они появятся практически в каждом муниципалитете. Чтобы вся эта инфраструктура использовалась эффективно, запустим программу "Земский тренер" по аналогии с "Земским доктором" и "Земским учителем. И еще. Считаю, что мы должны обеспечить ребят, которые представляют область на соревнованиях, необходимой спортивной формой и инвентарем. Поручаю минспорту области провести анализ ситуации и дать соответствующие предложения в срок до 1 августа", - поручил губернатор.

В сфере социальной поддержки в прошлом году был снижен на треть транспортный налог для большинства автовладельцев, проиндексирована выплата ветеранам труда области, в шесть раз увеличена выплата труженикам тыла. 94 ветерана войны обеспечены жильем. В 2020 году увеличен областной материнский капитал до 100 тысяч рублей.

При этом Алексей Текслер подчеркнул, что, продолжая работу в этом направлении, необходимо расширить возможности социального контракта. Его размер будет увеличен с 30 до 80 тысяч рублей и будет расширен охват этой формой поддержки.

Особое внимание глава региона уделил вопросам экологии. Он рассказал, что все крупные предприятия области подключились к комплексному плану по снижению выбросов загрязняющих веществ. С ними заключены 15 соглашений в Челябинске и Магнитогорске. За исполнением этих планов будет обеспечен контроль. Как итог, в крупнейших городах области уже снижены объемы выбросов. Разработан проект регионального экологического стандарта, уже в июле документ будет представлен общественности.

В приоритете и "Чистая вода".

"Буквально на днях запустили в работу Долгобродский канал. Регион ждал этого практически полвека. Это важный дополнительный ресурс питьевой воды для Челябинска. Можно с уверенностью сказать, что мы на долгие годы вперед обеспечили водную безопасность для всей Челябинской агломерации с численностью населения более полутора миллионов человек", - подчеркнул он.

При этом глава региона подчеркнул, что работу по "Чистой воде" нужно продолжать.

"Я вижу, как летом резко увеличилось количество жалоб на водоснабжение. Поэтому поручил провести полную инвентаризацию объектов и актуализировать все схемы водоснабжения в регионе", - добавил он.

Губернатор отметил, что природа Южного Урала – это особое достояние и богатство, а туризм в регионе должен стать полноценной отраслью областной экономики. Пристальное внимание будет уделяться наведению порядка на челябинских озерах. Это реконструкции очистных сооружений, упорядочивание застройки, восстановления инженерной и коммунальной инфраструктуры. При этом важно обеспечить равный доступ к озерам наших жителей.

В Челябинской области запланирована рекультивация свалок Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка. В настоящий момент идет работа над включением объектов в федеральный проект "Чистая страна". Но решить проблему отходов, по словам губернатора, поможет только сортировка мусора и его последующая переработка.

Для реализации всех планов области нужен опережающий рост инвестиций. По итогам 2019 года объем инвестиций в регионе составил почти 300 миллиардов рублей.

"Это хороший показатель, но, если мы хотим сделать настоящий рывок в развитии региона, нам нужно его удвоить", - считает Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что в привлечении инвестиций должны участвовать все органы исполнительной и местной власти.

"Экономический блок правительства должен быть координатором этой работы, в которую должны включиться все отраслевые ведомства и муниципалитеты. Эффективность отраслевых министров, глав муниципалитетов, качество управления отраслью и территорий я буду оценивать в первую очередь по работе с инвесторами, по объему привлечения инвестиций в регион. Нужно активизировать работу Инвестиционного совета области. Я готов максимально сократить дистанцию от инвестора до губернатора. Заседания Инвестсовета должны быть наполнены содержательной, в том числе отраслевой, повесткой и проходить в рабочем режиме регулярно, при необходимости - несколько раз в месяц. Буду лично этим заниматься", - обозначил Алексей Текслер.

Остановился глава региона и на вопросах дорожного строительства и общественного транспорта. В текущем году был увеличен дорожный фонд, итог – в регионе будет отремонтировано в два с лишним раза больше дорог, чем в прошлом году – 787 километров. В регионе продолжается обновление общественного транспорта. В 2019 году было закуплено 66 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска и 25 трамваев для Магнитогорска. В этом году за счет регионального бюджета будет закуплен транспорт для Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Кунашака. В 2021 году планируется запустить скоростные электропоезда "Ласточка" между Челябинском и Магнитогорском.

Увеличено в 1,5 раза финансирование на газификацию. На эти средства планируется построить 610 километров сетей. Продолжится благоустройство территорий, и делать это будут с учетом мнения граждан.

Среди важных тем глава региона назвал переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. В этом году планируется расселить почти 20 тысяч кв.м, губернатором поставлена задача решить вопросы с переселением, которые определены национальным проектом со сроком исполнения сентябрь 2025 года почти на два года раньше срока. Продолжается решение проблем пострадавших дольщиков.

В сфере жилищного строительства планируется выйти к 2024 году на 2 млн кв. м в строительства жилья ежегодно. Огромным подспорьем для стимулирования спроса является пониженная льготная ипотечная ставка на новое жилье в размере 6,5%. При этом глава региона обозначил, что важно не только строить новое жилье, но и делать всю застройку комплексной – возводить школы, детсады, больницы, спортивные объекты.

"Сейчас, во многих микрорайонах Челябинска и других городов, нам приходится буквально исправлять ошибки прошлого и опережающими темпами выделять финансирование на эти цели. Эта работа должна быть планомерной. Стройте так, чтобы у нас – на Южном Урале – было комфортно, уютно, безопасно", - подчеркнул он.

Завершая свое выступление, глава региона напомнил, что в ближайшие дни южноуральцам предстоит выразить свое отношение к внесению поправок в Конституцию РФ. Он призвал жителей прийти на избирательные участки и проголосовать.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили отчет губернатора региона. Председатель областного парламента Владимир Мякуш отметил, что сегодняшний доклад произвел впечатление основательным, аналитическим содержанием.

"Мы уже договорились с Алексеем Леонидовичем, что как только ситуация позволит, он обязательно встретится с депутатами в очном режиме. Эти встречи уже стали традицией, они одинаково ценны и полезны нам всем. Мы обсуждаем многие актуальные проблемы, отмечаем, что наши предложения слышат, наше мнение учитывают. Это позволяет нам с губернатором эффективнее решать многие вопросы развития нашей области", - подчеркнул спикер ЗСО.

Депутаты обратили внимание, что, как и годом ранее, приоритетом в работе региональных властей остается человек.

"Меня порадовало то, что человек в центре внимания власти. Губернатор начал с вопросов, касающихся здравоохранения, образования, тех социальных вопросов, которые сегодня волнуют каждого южноуральца. Мы обсуждали доклад на заседании нашего комитета, и могу сказать, что практически все наши предложения прозвучали в докладе губернатора. Это и вопрос поддержки кадров в первичном звене здравоохранения, и организация горячего питания для учеников начальных классов, ряд вопросов, связанных с социальной защитой ветеранов. Меня порадовало то, что признано, что здравоохранение недофинансировалось, и уже в этом году на 25% увеличено финансирование, плюс дополнительные средства пришли из федерального бюджета. Мы сегодня можем говорить о том, что онкологическая помощь будет обеспечена полностью и оборудованием, и кадрами, и лекарственными препаратами", - подчеркнул председатель комитета ЗСО по социальной политике Александр Журавлев.

"Цель, с которой губернатор пришел – это человек, это комфортная жизнь каждого человека. Он еще раз подтвердил и в этом докладе, обозначив ее одной из самых приоритетных. Весь доклад был построен на этой цели. Все направления, которые обозначил губернатор, не только поддерживаются и развиваются, на каждое направление увеличено финансирование. Строительство, дорожная отрасль, инфраструктура. Эти направления были очень серьезно затронуты в докладе. Сегодня было сказано, что не только будет задача по строительству и введению нового жилья, но и созданию комфортных условий", - прокомментировал заместитель председателя заксобрания Олег Голиков.