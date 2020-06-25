Антон Шипулин: "У моего друга с ковидом на 75% были поражены легкие. Вернули с того света"

Депутат Госдумы и олимпийский чемпион Антон Шипулин сегодня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. После этого известный биатлонист согласился пообщаться с журналистом Накануне.RU. Мнение Антона о смысле изменения основного закона страны, суде над Максимом Шибановым, коронавирусе и мерах властей читайте в нашем интервью.

- Антон, ряд известных деятелей в России заявили о том, что основная цель по поправкам в Конституцию это обнуление президентских сроков Владимира Путина. То, чтобы он как можно больше оставался у власти. Кстати, сам Путин ранее говорил, что основной закон никогда не изменится, пока он президент. Теперь же вот такое голосование, идущее вразрез с его заявлением. Что думаете по этому поводу?

- Это вопрос не для публичного обсуждения. Каждый человек должен сам посмотреть все поправки. Сейчас очень большой ажиотаж вокруг поправок. Конечно, я слышал много историй и ситуаций, которые связаны с нашим президентом. Но я советую всем прочитать поправки. Очень многие реально нужны, так как ориентированы на социальные вещи и их нужно было давно в законе прописать.

- Теперь к екатеринбургским темам. Недавно вы высказались в поддержку местного жителя Максима Шибанова, которого судят за толчок на акции в сквере православного активиста Максима Румянцева. Якобы все это побои повлекло. Как у вас такая мысль возникла?

- Я увидел ролик происходящего в интернете. Если бы я прочитал все это в СМИ, то тогда бы происходящее вызвало у меня сомнения. Но я несколько раз пересматривал то видео и с разных ракурсов. Своими глазами видел, что падение Румянцева это жесткая постановка. Меня это зацепило. Стал следить активно за тем, что происходит в СМИ и решил заступиться за парня. Тем более, что этот толчок не должен расцениваться как действие, которое может лишить его свободы. Сейчас мы ведем диалог с адвокатом Шибанова и если есть моменты, где мы сможем ему помочь, то мы будем помогать. Надеюсь, что справедливость восторжествует. Такая провокация не должна никого ущемлять.

- Еще одна из горячих тем в Свердловской области, которая вышла на федеральный уровень, это конфликт епархии и схиигумена Сергия Романова, который оказался "ковид-диссидентом". Тот же хоккеист Павел Дацюк выступил в поддержку Сергия, а вы что думаете по данному вопросу?

- У меня тут абсолютно нейтральная позиция. Я не знаком со схиигуменом, да и конфликт сам не изучал. Читаю и смотрю в СМИ об этом. Но сам вмешиваться не буду.

- Политика властей в плане карантина действительно очень непоследовательна. Почему-то открывают магазины, но не открыли ТЦ. Проводят парад, но ряд ограничений по экономике и социальной сфере не отменяют. Футбольный чемпионат возобновили, но людям на массовые занятия спортом выходить нельзя. Что происходит?

- Я понимаю, что все уже устали от почти трехмесячного ожидания, от карантина. Кстати, я и сам раньше скептически относился к коронавирусу. Признаюсь в этом честно. Но мне пришлось изменить отношение после того, как у меня несколько друзей и знакомых, заболевших COVID-19, увозили в реанимацию. Они находились между жизнью и смертью. И тогда я во все это поверил. Кстати, у меня один из друзей, заболевших коронавирусом, и вовсе вернулся с того света. У него на 75% были поражены легкие. Он мне все подробно рассказал и описал. Лучше, конечно, в этом плане подстраховаться и перетерпеть. Я понимаю, что это очень тяжело. И сам неоднократно писал депутатские запросы на имя губернатора и просил отменить ограничения в тех или иных сферах. Но все это контролирует федеральный Роспотребнадзор. И не все желания даже нашего губернатора могут быть реализованы, так как есть указания сверху. Видно по тому же общению губернатора в социальной сети "Инстаграм", как он за все переживает.

- Кстати, про политику в "Инстаграме". Не могу не спросить. Была критика в отношении вас со стороны коллег – журналистов из-за одного конфуза. Одно из СМИ задало эксклюзивно важный вопрос вам через вашего пресс-атташе. Он пообещал, что вы ответите только им, но в итоге ответ был опубликован на всеобщее обозрение в вашем "Инстаграме". Не злоупотребляют ли "инстой" известные персоны?

- Мы иногда используем такое, когда много одинаковых вопросов от СМИ. Чтобы не обидеть другие СМИ, так как у нас часто почта завалена.

- Вас часто упрекают за то, что вы избрались в Госдуму от Карпинска, Серова и других городов, а сами не ездите в муниципалитеты Северного округа. Что можете ответить?

- Это не так. Я в своих соцсетях даже графики размещаю встреч в округе. Сейчас, конечно, в связи с коронавирусом, мы не хотим заразить кого-то в округе, так как я часто летаю в Москву. Надеюсь, что все это скоро закончится.