"Историческое событие". Евгений Куйвашев - о голосовании по поправкам в Конституцию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом он написал на личной странице в Instagram.

"С сегодняшнего дня в Свердловской области открыты 2532 участка для голосования по поправкам в Конституцию. Я тоже сходил выразить своё мнение. Заодно проверил, как выполняются санитарные требования", - рассказал глава региона.

Губернатор напомнил, что все участвующие в голосовании, как избиратели, так и организаторы, должны быть в масках и проходить дезинфекцию.

Глава региона на выходе с участка отметил в беседе с журналистами, что голосование по поправкам в Основной закон страны – историческое событие, которое определит развитие России на долгие десятилетия вперед.

"Поэтому для меня это и большая честь, и большое удовольствие. Всегда уральцы имели прямое отношение к Конституции, и сегодня над поправками работали в рабочей группе два наших земляка... Конечно же, я призываю всех прикоснуться к этому историческому событию", - отметил Евгений Куйвашев.