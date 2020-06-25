30 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев, поправки в Конституцию (2020) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

"Историческое событие". Евгений Куйвашев - о голосовании по поправкам в Конституцию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом он написал на личной странице в Instagram.

"С сегодняшнего дня в Свердловской области открыты 2532 участка для голосования по поправкам в Конституцию. Я тоже сходил выразить своё мнение. Заодно проверил, как выполняются санитарные требования", - рассказал глава региона.

Губернатор напомнил, что все участвующие в голосовании, как избиратели, так и организаторы, должны быть в масках и проходить дезинфекцию.

Глава региона на выходе с участка отметил в беседе с журналистами, что голосование по поправкам в Основной закон страны – историческое событие, которое определит развитие России на долгие десятилетия вперед.

"Поэтому для меня это и большая честь, и большое удовольствие. Всегда уральцы имели прямое отношение к Конституции, и сегодня над поправками работали в рабочей группе два наших земляка... Конечно же, я призываю всех прикоснуться к этому историческому событию", - отметил Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, поправки в Конституцию(2020)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

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"Историческое событие". Евгений Куйвашев - о голосовании по поправкам в Конституцию

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Теги: Конституция, поправки, голосования, Евгений Куйвашев



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