В Салехарде бывшего депутата гордумы судят за получение взятки в 3,8 миллиона

Дошло до суда дело бывшего главного инженера "Салехардэнерго" и экс-депутата думы столицы Ямала Александра Пизняка, которому вменяют получение взятки через посредника, а также главы одной из компаний, который эту взятку дал, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, между "Салехардэнерго" и коммерческим предприятием был заключён договор на капремонт газотурбинного двигателя. В 2019 г. Пизняк через посредника предложил руководителю предприятия за взятку помочь в том, чтобы соглашение было исполнено без затруднений.

В октябре прошлого года обвиняемый и главный инженер акционерного общества утвердили акт о проведении пуско-наладочных работ и другие документы, ускорив процесс согласования исполнительно-технической документации и передачу документов для производства расчетов с подрядчиком. После полной оплаты по договору в размере более 80 млн руб. руководитель организации-подрядчика передал политику через посредника взятку в 3,8 млн руб.

Посреднику предъявлено соответствующее обвинение. Он активно способствовал раскрытию преступления, а также обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. В итоге преследование прекращено на основании примечания к ст. 291.1 УК РФ.

Уголовное дело Пизняка и директора компании ушло в суд.