Ирина Винер попросила Путина изменить строительные нормативы

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, вошедшая в новый состав Общественной палаты России, обратилась к президенту Владимиру Путину во время видеовстречи с несколькими предложениями.

Винер раскритиковала власти за отсутствие требований к застройщикам по возведению спортивной и досуговой инфраструктуры в новых жилых комплексах. Она предложила обязать застройщиков обеспечивать новые районы спортивными площадками, на которых дети могли бы заниматься с родителями.

Интересно, что у Путина другой взгляд на эту проблему. Он считает, что созданием инфраструктуры, в том числе спортивной, в новых районах должно заниматься государство (в лице муниципалитетов). Он заметил, что перекладывание необходимости возводить инфраструктуру на застройщика делает жилье дороже. В любом случае, наличие спортивных площадок должно стать обязательным – в этом президент с Винер сошелся. Он отметил, что правительство как раз собирается пересматривать строительные стандарты.