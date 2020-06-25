30 Сентября 2020
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коронавирус, врач, ребенок-пациент (2020) | Фото: Управление здравоохранения Екатеринбурга

Путин поддержал идею "Лизы Алерт" о создании базы неизвестных пациентов

Поисковый отряд "Лиза Алерт" попросил Владимира Путина поспособствовать проекту по созданию федеральной базы неизвестных пациентов.

Во время встречи президента с членами Общественной палаты России поисковики отметили, что многие из пропадающих россиян имеют проблемы со здоровьем или пропадают как раз из-за возникшей медицинской проблемы, то есть их с высокой вероятностью доставляют в больницы. Путин идею одобрил, поинтересовавшись, сколько в год пропадает людей. Представитель отряда ответил, что точной общедоступной статистики нет, ею владеет только МВД, но более 10 тыс. человек остаются не найденными. "Даже пандемия сейчас унесет меньше жизней, чем ежегодно безвозвратно пропадает людей", - отметил общественник.

Он поделился и другими проблемами. Например, отряд готов обучать население по лучшей в мире системе, которую он сам и разработал, но на создание центров обучения нужны деньги (Путин и присутствовавший на совещании Сергей Кириенко попросили отряд подавать заявки на конкурс президентских грантов). Другой вопрос – поиск людей по сигналу мобильного телефона. Здесь инициатива упирается в законодательство, законопроект прошел первое чтение и пока что лежит в Госдуме.

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Путин поддержал идею "Лизы Алерт" о создании базы неизвестных пациентов

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Теги: владимир путин, лиза алерт, поисковый отряд, пропавшие без вести



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