30 Сентября 2020
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Экономика Челябинская область
Законодательное Собрание Челябинской области (2015) | Фото: gubernator74.ru

В Челябинской области приняли новые меры поддержки для предпринимателей и НКО

В Челябинской области обнулили ставку налога на имущество для организаций, реализующих на территории региона приоритетные инвестиционные проекты, а также для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Соответствующий законопроект принят на заседании ЗСО в первом и третьем чтениях, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона на заседании представила министр экономического развития региона Наталья Лугачева. Она рассказала, что он внесен в качестве законодательной инициативы губернатором Алексеем Текслером и разработан в рамках исполнения плана мероприятий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и росту экономики.

В частности, меняется порядок предоставления льгот для резидентов индустриальных парков и их управляющих компаний. Теперь эти льготы будут предоставляться ежеквартально, а не один раз в год.

Обнуляется ставка налога на имущество для организаций, реализующих на территории региона региональный приоритетный инвестиционный проект. Также расширяется перечень видов деятельности, в рамках которых могут реализовываться приоритетные региональные инвестиционные проекты, и в два раза снижается объем капиталовложений для признания таких инвестиционных проектов приоритетными.

Расширяется перечень видов деятельности организаций, которым установлена пониженная ставка 1,1 % на 2020 год. В частности, добавлена деятельность в области телевизионного и радиовещания, сетевых изданий и информационных агентств, деятельность по изданию газет, книг, журналов.

Также принято решение поддержать социально ориентированные некоммерческие организации. Для них обнуляется ставка налога на имущество для организаций. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут 388 НКО.

(2006)|Фото: Фото: Накануне.ru

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В Челябинской области приняли новые меры поддержки для предпринимателей и НКО

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Теги: НКО, меры поддержки, налоги, налоговая ставка, ЗСО,



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