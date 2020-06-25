30 Сентября 2020
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Коллаж, вахтовики-газовики, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Югре нефтяники запустили флешмоб в поддержку вахтовиков

Работники "Сургутнефтегаз" запустили флешмоб в поддержку вахтовиков, которые продолжают работу, несмотря на коронавирусную инфекцию, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко.

"Скажем спасибо сотрудникам, которые ради процветания нефтегазовой отрасли несколько месяцев работают в усиленном режиме, подолгу не видят семьи, но все же трудятся на благо Сургута, Югры, России!" - заявил он.

На территории Югры свою работу по добыче нефти ведут свыше 40 предприятий, самые крупные из которых — "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Лукойл". Несмотря на тяжелую эпидситуацию, вахтовики продолжают работать. Напомним, что в регионе были усилены меры безопасности. Перед началом работы вахтовиков отправляют на карантин.

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В Югре нефтяники запустили флешмоб в поддержку вахтовиков

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Теги: нефтяники, вахтовики, Сургутнефтегаз, флешмоб



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