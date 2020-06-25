Путину напомнили про конфликт вокруг сквера и храма в Екатеринбурге

Владимиру Путину во время его встречи с членами Общественной палаты России напомнили о необходимости учета мнения жителей при разработке градостроительных планов.

"Многие из нас наблюдали за конфликтом вокруг сквера в Екатеринбурге, где потребовалось ваше личное вмешательство. Часто активистов записывают в радикалы, в оппозицию, хотя они просто очень любят свою Родину. Градостроительных конфликтов очень много, надо решать их с учетом мнения людей", - заметила представительница ОП из Казани.

"Надо знать мнение жителей и учитывать его", - подтвердил президент, предложив Общественной палате тщательно следить за такими градостроительными конфликтами и становиться медиатором между властями и гражданами в случае обострения ситуации.

Напомним, недавно исполнился год с того момента, как конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге перешел в острую стадию. Тогда в ситуацию вмешался Путин – он предложил провести опрос населения по этому поводу.

Между тем, в Екатеринбурге сейчас складывается отчасти похожая ситуация – конфликт назрел вокруг реконструкции еще одного сквера - парка имени 22 Партсъезда.