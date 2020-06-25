Тюменская область и МСП Банк договорились о сотрудничестве

Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов подписали соглашение о сотрудничестве при формировании благоприятного инвестиционного климата в регионе, использования эффективных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

При поддержке АО "МСП Банк" в Тюменской области уже реализованы проекты в сфере инженерных услуг в области строительства и ремонта скважин, повышения отдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов (ООО "ИнТех"), нефтесервисных услуг в области геологоразведочных работ (ООО "ТНГФ"), производства молочной продукции (ООО "Молочный завод "Абсолют").

"У малого и среднего бизнеса региона есть большой потенциал, наша основная задача — помочь его реализовать. Региональное правительство заинтересовано в расширении возможных мер поддержки бизнеса, в том числе, с привлечением банковского финансирования", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил: "Вместе с правительством Тюменской области мы выработаем совместные подходы и будем выстраивать свои действия так, чтобы активнее наращивать объёмы финансирования в приоритетных отраслях. На примере нашего кредитного портфеля следует отметить, что субъекты малого и среднего предпринимательства Тюменской области очень активны и продолжают свою работу даже в сложных условиях пандемии коронавируса".

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП"). Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.