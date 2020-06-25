30 Сентября 2020
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Политика Пермский край
игорь лобанов, голосование, конституция рф (2020) | Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

"Такую Конституцию я одобряю". Пермские общественники голосуют по поправкам в Коституции РФ

Сегодня в стране стартовал процесс голосования по поправкам в Конституцию РФ. В Пермском крае одним из первых в частности голосовал председатель РОО «Пермская краевая организация Союза журналистов России» Игорь Лобанов.

игорь лобанов, голосование, конституция рф(2020)|Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

"Сомнений в том, как именно я буду голосовать по поправкам в Конституцию РФ, у меня не было с самого начала, как только стало известно о предстоящем голосовании. И тем не менее, все эти месяцы я с большим интересом выслушивал аргументы как их сторонников, так и противников. Так вот, доводы тех, кто призывает либо бойкотировать голосование, либо проголосовать против, меня точно не только ни в чем не убедили, но, напротив, укрепили в необходимости подержать предлагаемые изменения в Конституции РФ, - говорит Игорь Лобанов.

Относительно широко обсуждаемой поправки о так называемом обнулении, глава союза пермских журналистов высказался так:"Лично я в ней вижу вовсе не стремление Владимира Путина стать «вечным правителем», а намерение организовать такое государственное устройство, при котором никто и никогда не сможет стать единственным центром власти в нашей огромной стране. Предлагаемая поправка, на мой взгляд, это способ выстраивания сбалансированной системы госуправления". Игорь Лобанов резюмировал: "Такую Конституцию я одобряю".

Руководитель Пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Галайда сказала, что принимает участие во всех голосованиях, такова ее гражданская позиция.

галайда, голосование, конституция рф,урна, бюллетень(2020)|Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

По сути поправок в Конституцию РФ Галайда отметила: "Во-первых, уделяется пристальное внимание детям. Так как я связана с образованием - мне это нравится. Кроме того, мне как работнику профсоюза импонирует социальный блок конституции". Галайда считает, что поправки "актуальны и для всех жителей края". "Людям нравится, например, позиция, что чиновники не должны иметь иностранное гражданство, иметь имущество за границей. Это важный момент, чиновники должны быть ориентированы на служение своей стране", - говорит она.

Ветеран труда Зоя Козлова, которая является почетным гражданином Пермского края отмечает удобство организованного голосования :"Я пришла голосовать в первый день потому что, во-первых, это удобно: на участке не будет много людей, что важно в период пандемии".

бюллетень, голосование, конституция рф(2020)|Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

О сути поправок Зоя Козлова тоже высказывается положительно: "Время течет, жизнь меняется, и те поправки, которые сегодня внесены, будут внесены, я надеюсь, в новый закон, они ведь направлены на улучшение жизни людей. И это самое главное".

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"Такую Конституцию я одобряю". Пермские общественники голосуют по поправкам в Коституции РФ

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Теги: голосование, конституция рф, лобанов, галайда, поправки в конституцию



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