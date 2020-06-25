Курганский губернатор порассуждал о национальных элитах и назвал россиян великим народом

Губернатор Курганской области Вадим Шумков порассуждал на своей странице в соцсети "Вконтакте" о том, что сейчас происходит в стране.

По его словам, многие сейчас пытаются предсказать, чем закончится общемировой карантин.

"Очевидно, что мир из него выходит другим. Не хуже и не лучше. Но другим. Нам предстоит целый ряд масштабных выводов. Какие-то уже почти устоялись. Другим еще только предстоит войти в общественное сознание и там закрепиться. Предстоит всем миром понять, почему все пандемии общемирового масштаба последнего десятилетия вышли практически с одной территории", - написал губернатор.

Шумков считает, что Россия сейчас вступает на новый виток своего развития, исход которого, впервые за многие десятилетия, в огромной степени зависит от граждан.

"Сейчас нам предстоит определить новые ключевые правила нашей жизни на долгий период вперед. Наш первый свод законов назывался не Хартия вольностей и не Конституция. Он назывался Русская правда, потому что запрос нашего народа на правду, на справедливость исторически выше и значимее, нежели у тех, кому более важны безупречность и юридическая техника правовой конструкции. Мы - великий народ. Но, в силу своего великодушия и величия мы бываем и наивны одновременно. Так случилось, что после развала прежде великой страны и попыток колонизации России написание первой Конституции осуществлялось не совсем нами и, во многом, не для нас", - написал глава региона.

Он также отметил, что россиянам сейчас дается шанс начать исправление и этой исторической несправедливости.

"Очень многое было сделано после так называемых "лихих 90-х", когда огромную страну собирали практически "из грязи и палок". Но каждый уровень развития требует новых решений. Сейчас это время пришло. И нам предстоит это осознать. А кроме того, нам предстоит осознать, что наши "перелетные птицы", имеющие за рубежом обширные имения и счета, не относятся к национальной элите. Равно как и не относятся к элите певцы, певички, ведущие разных шоу и дорогостоящие ТВ-клоуны. Вирус и время все расставляют по своим местам в наших забывчивых головах, напоминая, что настоящая элита - это военные и медики, встречающие угрозы на передовой. Ученые, создающие востребованные разработки для спасения и улучшения жизни. Простые честные работяги, от труда которых зависят тепло и чистота, наличие продуктов в наших домах, реальное развитие и процветание нашей страны", - написал Вадим Шумков.

Глава региона отметил, что гражданам предстоит сделать вывод, что "и национализация - это не жуть жуткая и уж точно не "матрос с винтовкой", а вполне нормальный инструмент, применяемый в тех ситуациях, когда отдельные лица не в состоянии самостоятельно сделать правильный выбор между "офшорной родиной" и той, которая дала им жизнь, образование и, в конце концов, все их богатство".

"Нам предстоит выбрать осознанный разумный протекционизм, как единственно возможный вариант устойчивого развития такой огромной страны, максимально отвечающий ее национальным интересам. Предстоит продолжить крайне сложный, но уже начатый нашей страной процесс по возвращению всех видов национального суверенитета. И точно так же, как благодаря кропотливой и сложнейшей работе были возвращены военный и внешнеполитический суверенитет, вернуть финансовый и экономический. Всем, кто свято верит, что экономику огромной страны можно развивать с помощью некоего точечного льготного финансирования, предстоит осознать, что при таких масштабах финансирование не бывает льготным. Оно может быть только нормальным. Разумеется, если речь идёт о настоящем, глубинном и комплексном, а не оазисном развитии экономики", - отметил Вадим Шумков.

Он добавил, что после 30 лет без идеологии гражданам предстоит признать, что в современных условиях такой многонациональный и разноликий народ должен сформировать если не идеологию, то единую систему ценностей, которая всех объединит.

"Голосование за нашу Конституцию не ответит разом на все эти вопросы. Это абсолютно точно. Но оно точно положит начало новому поступательному пути и диалогу, в ходе которых мы, как общество, найдем эти ответы вместе. Заранее огорчу любителей желтизны и околополитических клоунов. Нет в этих рассуждениях противосистемных идей. Система системе рознь. Даже муравьи, пересекая стремительный поток, быстро принимают решение и сцепляются конечностями, чтобы сделать это вместе и безопасно, не быть унесёнными водоворотом, не утопить друг друга. Так у них проявляется генно-коллективная память. Человек всегда гордился наличием интеллекта и своим превосходством над братьями нашими меньшими. Это превосходство надо подтверждать. В том числе, через умение быстро и сообща трансформировать ранее существовавшие порядки и установки при попадании в новые жизненные ситуации", - отметил Вадим Шумков.

Глава региона отметил, что пандемия пройдёт, а жизнь продолжится.

"Только во многом это будет уже иная жизнь. Сейчас крайне востребованы самодисциплина без разглагольствования и умение общества быстро объединяться. Не для поиска крайних, но ради выбора, принятия и реализации верных решений. Потому очень важно, с какими выводами мы, как общество, выйдем из этой ситуации. Основной из них заключается в том, что никто кроме нас не обеспечит развитие нашей страны. И делать это нужно не с дивана перед телевизором. Но только своим ежедневным активным трудом и осознанным гражданским выбором. Перед таким выбором мы стоим именно сейчас", - пояснил свою позицию Вадим Шумков.