В Челябинской области для резидентов технопарков установили нулевую ставку по налогу на имущество организаций

В Челябинской области расширили список сфер деятельности, по которым установлена нулевая ставка по налогу на имущество организаций. Сегодня депутаты ЗСО приняли в первом и третьем чтениях проект областного "О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области "О налоге на имущество организаций", передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал на заседании министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий, законопроектом предлагается дополнить закон новыми категориями получателей поддержки в форме налоговым льгот. В частности, это предприятия участники национального проекта производительность труда и поддержка занятости.

"Данная мера поддержки будет способствовать обновлению основных фондов предприятий участников за счет экономии по налоговым платежам и как следствие - повышению производительности труда. Воспользоваться данной мерой поддержки выразили готовность шесть предприятий из 20 опрошенных участников, вступивших в проект в 2019 году. Сумма налоговых льгот для них может составить чуть более 68 млн руб. за период до 2024 года", - рассказал он.

Также нулевая ставка устанавливается для управляющих компаний и резидентов промышленных технопарков. К концу текущего года получателями налоговых льгот могут стать технопарки "Электромашина" и "РТС-Технопарк".

"Преимущество использования налоговых преференций для вышеназванных категорий получателей заключается в высвобождении денежных средств за счет экономии по налоговым платежам и направлении их на инвестирование на создание новых наукоемких технологий и организацию производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции", - добавил министр.

Законопроект был внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и поддержан депутатами областного парламента.

Как отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш, в условиях пандемии коронавируса бизнес нуждается в поддержке и помощи.

"Мы понимаем, что выпадающие доходы составляют около 300 млн руб. Мы делаем это осознанно, надеясь, что в будущем эти льготы дадут дополнительные доходы в бюджет области", - подчеркнул он.