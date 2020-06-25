В Челябинской области для резидентов технопарков установили нулевую ставку по налогу на имущество организаций

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Челябинская область
законодательное собрание Челябинской области, заксобрание (2019) | Фото: Пресс-служба движения &quot;Зеленый город&quot;

В Челябинской области для резидентов технопарков установили нулевую ставку по налогу на имущество организаций

В Челябинской области расширили список сфер деятельности, по которым установлена нулевая ставка по налогу на имущество организаций. Сегодня депутаты ЗСО приняли в первом и третьем чтениях проект областного "О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области "О налоге на имущество организаций", передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал на заседании министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий, законопроектом предлагается дополнить закон новыми категориями получателей поддержки в форме налоговым льгот. В частности, это предприятия участники национального проекта производительность труда и поддержка занятости.

"Данная мера поддержки будет способствовать обновлению основных фондов предприятий участников за счет экономии по налоговым платежам и как следствие - повышению производительности труда. Воспользоваться данной мерой поддержки выразили готовность шесть предприятий из 20 опрошенных участников, вступивших в проект в 2019 году. Сумма налоговых льгот для них может составить чуть более 68 млн руб. за период до 2024 года", - рассказал он.

Также нулевая ставка устанавливается для управляющих компаний и резидентов промышленных технопарков. К концу текущего года получателями налоговых льгот могут стать технопарки "Электромашина" и "РТС-Технопарк".

"Преимущество использования налоговых преференций для вышеназванных категорий получателей заключается в высвобождении денежных средств за счет экономии по налоговым платежам и направлении их на инвестирование на создание новых наукоемких технологий и организацию производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции", - добавил министр.

Законопроект был внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и поддержан депутатами областного парламента.

Как отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш, в условиях пандемии коронавируса бизнес нуждается в поддержке и помощи.

"Мы понимаем, что выпадающие доходы составляют около 300 млн руб. Мы делаем это осознанно, надеясь, что в будущем эти льготы дадут дополнительные доходы в бюджет области", - подчеркнул он.

Владимир Мякуш(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области для резидентов технопарков установили нулевую ставку по налогу на имущество организаций

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: технопарки, резиденты, налоги, меры поддержки,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети