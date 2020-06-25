Свердловская область получит 330 миллионов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем в регионе

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 г. Средний Урал получит 330 млн руб. из федерального бюджета, которые пойдут на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Из них 250 млн руб. уйдут в Екатеринбургскую городскую агломерацию, а 80 млн руб. - в Нижнетагильскую.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, из 50 субъектов, подававших заявки, рейтинговый отбор прошли только 22 региона, в том числе и Средний Урал. Эксперты Федерального дорожного агентства оценили существующие документы транспортного планирования и организации дорожного движения, существующий уровень развития элементов интеллектуальных транспортных систем, используемое в регионе оборудование и программы, степень проработки эскизного проекта интеллектуальной транспортной системы и наличие в регионе квалифицированных специалистов, способных развивать и модернизировать систему.

Планируется, что за счет подключения специального оборудования, систем, датчиков и программного обеспечения будет повышена и эффективность управления дорожным движением, что также поможет сделать передвижение по городу комфортным и безопасным. Так внедрение интеллектуальной транспортной системы уменьшит пробки, сократит число дорожно-транспортных происшествий, повысит скорость реагирования на дорожно-транспортные происшествия и чрезвычайные ситуации, сделает более привлекательным общественный транспорт и оптимизирует распределение транспортных потоков по существующей улично-дорожной сети.

В Екатеринбурге уже работает система видеонаблюдения на наиболее загруженных перекрестках, а к автоматизированной системе управления дорожным движением подключено 630 светофорных объектов. В 2020 г. в городе также должны появиться подсистема видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, подсистема мониторинга параметров транспортного потока, подсистема информирования участников дорожного движения с помощью динамичных информационных табло, подсистема управления маршрутами общественного транспорта и другие.

В Нижнем Тагиле предстоит начать с организации центра обработки данных, внедрения интеграционной платформы и развития подсистемы светофорного управления. Поскольку установку большинства систем придется начинать с нуля, запланирована покупка программного обеспечения для автоматизированной системы управления дорожным движением, установка модемов и другие мероприятия.