30 Сентября 2020
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Антон Шипулин на голосовании по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

"А у вас ручка-то есть?" Спортсмен-депутат Шипулин проголосовал по поправкам в Конституцию

Известный спортсмен, депутат Госдумы Антон Шипулин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Как передает корреспондент Накануне.RU, олимпийский чемпион зимних игр в Сочи приехал на избирательный участок, открытый в Медицинском колледже в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

Шипулин в официальном костюме в клетку и в маске оперативно прошествовал к сотрудникам избиркома и предъявил им паспорт. Однако депутат обнаружил, что у него нет при себе ручки. Он пошарил по карманам элегантного костюма, но не найдя искомое, поинтересовался: "А у вас ручка-то есть?"

Антон Шипулин на голосовании по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что на всех участках пришедшим голосовать выдают средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки. Когда биатлониста снабдили всем необходимым, то он быстро поставил галочки в бюллетене. Затем так же быстро, словно соревнуясь на скорость (спортсмен же все-таки!), Шипулин опустил бумагу в урну.

После процедуры олимпийский чемпион остановился возле журналистов и прокомментировал голосование.

"У нас с этим голосованием очень грамотная и продуманная система. К сожалению, в связи с пандемией, не все так легко и просто. Но у нас есть возможность голосовать в течение недели. Также есть возможность голосовать на дому, что очень комфортно. Вот я, например, 1 июля, в основной день для голосования, поеду в свой округ. У меня бы не было возможности проголосовать. Решил сегодня приехать", - сказал Антон Шипулин.

Антон Шипулин на голосовании по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

Он выразил надежду, что никто никого не агитировал для прихода на участки.

"Я понимаю, что это исторический момент для каждого человека, который принимает участие в голосовании. Президент дал возможность людям голосовать. Очень важно, чтобы люди пришли и отстояли свою позицию. Ну и, действительно, это такой момент, который будет вписан в историю. Не стоит агитировать при этом. Надеюсь, что людей никто не принуждал, и Конституция станет действительно народной", - подытожил спортсмен.

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"А у вас ручка-то есть?" Спортсмен-депутат Шипулин проголосовал по поправкам в Конституцию

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Теги: Антон Шипулин, Госдума, Конституция, голосование



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