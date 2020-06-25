Глава Нижневартовска принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Василий Тихонов, голосование по поправкам в Конституцию (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Глава Нижневартовска принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Сегодня по всей стране началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Глава Нижневартовска Василий Тихонов проголосовал на своём участке в числе первых, сообщили Накануне.RU в мэрии.
Читайте также:

"Данное голосование – исторический момент. Необходимость внесения изменения в основной закон России продиктована временем. Лично я голосовал за суверенитет нашей страны, за чётко прописанные социальные гарантии для граждан", - сказал Василий Тихонов.

Всего в Нижневартовске открылось 107 участков для голосования. Их работу обеспечивают более 1,4 тыс. членов избирательных комиссий и волонтеров. Следить за прозрачностью подсчета голосов будут более 2,2 тыс. общественных наблюдателей.

Василий Тихонов, голосование по поправкам в Конституцию(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Голосующим измеряют температуру, выдают комплект СИЗ и персональную ручку. Потоки голосующих двигаются по специальным маршрутам, которые сводят вероятность контактов к минимуму.

Голосование с 25 июня до 1 июля (включительно) организовано с целью разделить голосующих и снизить риски заражения. Кроме того, граждане, находящиеся в группе риска или не желающие приходить на участки в связи с эпидемиологической ситуацией, могут вызвать члена избирательной комиссии на дом, не обосновывая свой запрос. Для этого нужно позвонить в свою участковую комиссию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Нижневартовска принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Василий Тихонов, поправки, Конституция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети