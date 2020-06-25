Глава Нижневартовска принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Сегодня по всей стране началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Глава Нижневартовска Василий Тихонов проголосовал на своём участке в числе первых, сообщили Накануне.RU в мэрии.

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"Данное голосование – исторический момент. Необходимость внесения изменения в основной закон России продиктована временем. Лично я голосовал за суверенитет нашей страны, за чётко прописанные социальные гарантии для граждан", - сказал Василий Тихонов.

Всего в Нижневартовске открылось 107 участков для голосования. Их работу обеспечивают более 1,4 тыс. членов избирательных комиссий и волонтеров. Следить за прозрачностью подсчета голосов будут более 2,2 тыс. общественных наблюдателей.

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Голосующим измеряют температуру, выдают комплект СИЗ и персональную ручку. Потоки голосующих двигаются по специальным маршрутам, которые сводят вероятность контактов к минимуму.

Голосование с 25 июня до 1 июля (включительно) организовано с целью разделить голосующих и снизить риски заражения. Кроме того, граждане, находящиеся в группе риска или не желающие приходить на участки в связи с эпидемиологической ситуацией, могут вызвать члена избирательной комиссии на дом, не обосновывая свой запрос. Для этого нужно позвонить в свою участковую комиссию.