30 Сентября 2020
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков: Из Кремля флаг ЛГБТ на здании посольства США не виден

Сотрудники администрации президента не видят посольство США из Кремля и не заметили "радужный флаг" ЛГБТ, который появился на здании дипмиссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американское посольство сегодня утром вывесило огромный флаг ЛГБТ со стороны Садового кольца, фотографии опубликованы в Сети.

Песков сообщил, что узнал об этом от журналистов. Они же напомнили, что июнь в США считается месяцем гей-прайдов. По его словам, из Кремля здание посольства США не видно, но его видит российский МИД.

Пресс-секретарь напомнил, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в РФ по закону недопустимы, передает "Интерфакс".

В соцсетях, между тем, отмечают, что по Венской конвенции 1961 года, территория посольства экстерриториальна и на ней не действуют законы РФ.

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Песков: Из Кремля флаг ЛГБТ на здании посольства США не виден

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Теги: дмитрий песков, флаг лгбт, посольство сща в москве



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Развитие сюжета:

Ранее 09.07.2020 19:24 Мск МИД предприняло меры относительно вывешенных радужных флагов на зданиях посольств

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