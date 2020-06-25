Песков: Из Кремля флаг ЛГБТ на здании посольства США не виден

Сотрудники администрации президента не видят посольство США из Кремля и не заметили "радужный флаг" ЛГБТ, который появился на здании дипмиссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американское посольство сегодня утром вывесило огромный флаг ЛГБТ со стороны Садового кольца, фотографии опубликованы в Сети.

Песков сообщил, что узнал об этом от журналистов. Они же напомнили, что июнь в США считается месяцем гей-прайдов. По его словам, из Кремля здание посольства США не видно, но его видит российский МИД.

Ого! Посольство США в Москве сегодня утро вывесило огромный флаг ЛГБТ 🏳️‍🌈 со стороны Садового кольца.



По Венской конвенции 1961 года, территория посольства экстерриториальна и на ней не действуют законы РФ pic.twitter.com/3g3a0T5N5C — Ilya Klishin (@Vorewig) June 25, 2020

Пресс-секретарь напомнил, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в РФ по закону недопустимы, передает "Интерфакс".

В соцсетях, между тем, отмечают, что по Венской конвенции 1961 года, территория посольства экстерриториальна и на ней не действуют законы РФ.