30 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин на параде Победы в Москве 24.06.20. (2020) | Фото: телеканал 360

Путин – про искажение фактов о Второй мировой: " У союзников ядерного оружия не было, только у США"

Владимир Путин считает, что мировая общественность не забыла о том, кто внес решающий вклад в победу над фашистской Германией и завершение Второй мировой войны, но история, излагаемая в учебниках, при этом намеренно искажается.

"Они что, не знают, что фашистская Германия напала на Советский союз? Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове? Знают все прекрасно, просто не говорят. Не знают, кто скинул ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? В учебниках в Японии что написано? Бомбы сбросили союзники. Ну, какие союзники? У союзников ядерного оружия не было, только у Америки, - сказал президент во время встречи с Общественной палатой России. - Мы должны добиваться правды о Второй мировой войне для того, чтобы сегодня выстроить нашу политику таким образом, чтобы она обеспечивала интересы российского государства".

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Путин – про искажение фактов о Второй мировой: " У союзников ядерного оружия не было, только у США"

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Теги: владимир путин, искажение фактов, вторая мировая, учебники по истории



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